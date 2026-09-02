Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в Москву после предупреждения Зеленского

Туристам сообщили, что их рейсы перенесли на другие даты, однако пока неизвестно, на какие именно.

В ночь на 2 сентября турецкие авиакомпании отменили как минимум несколько рейсов в Москву и в обратном направлении. Об этом сообщают профильные российские паблики.

В московском аэропорту "Внуково" ночью ввели так называемый "ковер" (экстренный режим закрытия воздушного пространства), но ещё до введения ограничений турецкая Pegasus Airlines развернула свои рейсы PC-1576 и PC-1521, которые следовали из Анталии и Измира.

Первый на тот момент уже находился над территорией Литвы, второй – над территорией Венгрии. Как сообщается, оба авиалайнера вернулись в пункты отправления. Самолет, находившийся в воздушном пространстве Литвы, совершил резкий разворот над Каунасом. В 01:35 по московскому времени самолет приземлился в международном аэропорту Анталии.

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Рейс PC-386, который планировалось отправить из Стамбула в 22:45 по московскому времени, по данным сервиса Flightradar24 начал готовиться к взлёту, но остался в аэропорту. Не вылетели рейсы PC-1456 из Бодрума, PC-390 из Стамбула и PC-1458 из Даламана. Поскольку самолеты из Турции так и не прибыли в Москву, авиакомпания Pegasus Airlines не смогла выполнить обратные рейсы.

Таким образом, пассажиры, купившие билеты на рейсы в Анталию, Стамбул, Измир, Бодрум и Даламан, не смогли вылететь из Москвы в турецкие города. Туристам сообщили, что их рейсы перенесены на другие даты, однако пока неизвестно, на какие именно.

"Информация об альтернативном перелете появится в дополнительной рассылке. Перебронирование на другие рейсы пока не планируется. Оказание услуг в рамках ФАП (Федеральные авиационные правила, – УНИАН) не предусмотрено", – отмечается в сообщениях.

Turkish Airlines также отменила два рейса из Стамбула в Москву – TK-419 и TK-407. Соответственно, в обратном направлении не вылетели рейсы TK-420 и TK-408.

Ситуация в российском воздушном пространстве – главные новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании о росте опасности полетов над РФ. По его словам, российское воздушное пространство будет становиться все менее безопасным из-за увеличения количества украинских дронов. После этого заявления акции российской авиакомпании "Аэрофлот" упали более чем на 5%.

Российская компания и до этого сталкивалась с большими трудностями. Из-за ограниченного доступа к запчастям и нехватки квалифицированных кадров обслуживание авиационного флота было затруднено. В целом, как писал УНИАН, к 2030 году РФ может потерять почти половину своего парка гражданских самолетов.

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