Вышел тизер 4 сезона криминального сериала 'Король Талсы' с Сильвестром Сталлоне (видео)

Премьера продолжения сериала запланирована на 16 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер четвертого сезона криминального сериала "Король Талсы" (Tulsa King).

Главный герой сериала – капо нью-йоркской мафии Дуайт "Генерал" Манфреди, отсидевший 25-летний срок, не выдав своего босса и его сына. Выйдя на свободу, вместо желанной награды он был сослан в сонный городок Талса в Оклахоме. Но он не сдался, а вместо этого начал собирать свою команду, чтобы построить собственную криминальную империю.

В новом сезоне Манфреди будет пытаться защитить свою команду и узаконить свою империю. Мешать ему в этом будут новые угрозы со стороны коррумпированных политиков, опасных соперников и сокрушительная личная утрата. Герою придется полагаться на старые уличные инстинкты Нью-Йорка, превращая Талсу в главное поле битвы.

Видео дня

К главной роли в сериале вернулся легендарный Сильвестр Сталлоне (франшизы "Рокки", "Крид", "Рэмбо", "Неудержимые", "Стражи Галактики").

Также важные роли в сериале исполняют Гаррет Хедлунд ("Троя", "Трон: Наследие", "Тройная граница"), Мартин Старр (франшиза "Человек-паук", сериалы "Хулиганы и ботаны", "Кремниевая долина"), Дейна Дилейни (сериалы "Отчаянные домохозяйки", "Следствие по телу"), Фрэнк Грилло (франшиза "Первый мститель", сериал "Миротворец"), Джей Уилл (сериал "Удивительная миссис Мейзел") и другие.

Премьера четвертого сезона сериала запланирована на 16 октября 2026 года. Новый сезон будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

"Король Талсы" – что известно о сериале

Первый сезон сериала "Король Талсы" от Тейлора Шеридана (актер в сериале "Сыны анархии", режиссер сериалов "Йеллоустоун", "1883", "1923", "Мэр Кингстауна", "Спецназ: Львица") стартовал в ноябре 2022 года. Он получил в целом положительные отзывы критиков, которые особенно отмечали актерскую игру Сталлоне, на котором, собственно, и держится весь сериал.

Второй сезон сериала вышел в сентябре 2024 года, а третий – в сентябре 2025 года.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 87% одобрения от критиков и 75% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 66 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: