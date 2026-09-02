Путин цинично ответил, почему не наносит удары по руководству Украины (видео)

Диктатор говорит, что ему нужны переговорщики в будущем.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия сознательно не наносит удары по руководству Украины, поскольку в будущем нужны люди, с которыми можно вести переговоры. Об этом он заявил вчера, 1 сентября, на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, есть ли иммунитет в украинского руководства, военачальников от российских ударов, Путин сказал, что Россия не наносит таких ударов.

При этом подчеркнул, что "мы исходит из того, что нам нужны какие-то люди", чтоб вести переговоры, когда представители украинской власти захотят "решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередной стратегический удар, поражение".

По его словам, России нужны "какие-то переговорщики".

Война в Украине: атаки сторон

Как сообщал УНИАН, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил 40-дневную кампанию ударов по целям в РФ, чтобы заставить Путина прекратить войну.

Спустя три недели после начала кампании The Guardian оценил, что она собой представляет, насколько успешной оказалась и как повлияет на дальнейший ход войны.

Орыся Луцевич, глава Украинского форума в аналитическом центре Chatham House, видит в этом важную метафору, направленную на Путина. Она считает, что Зеленский – мастер нарративного перформанса и что это отсылка "к 40 дням в чистилище в ожидании решения, отправиться ли в ад или рай". По ее словам, послание в том, что "мы уже считаем вас мертвыми и теперь вам решать, спасать себя или нет".

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