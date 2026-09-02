Вышел первый трейлер нового фильма режиссера 'Памфира' (видео)

В украинский прокат фильм должен выйти 29 октября 2026 года.

Вышел первый трейлер документального фильма "Тихое наводнение" ("Тиха повінь", Silent Flood) украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, наиболее известного по криминальному триллеру "Памфир" 2022 года.

Одновременно в пресс-службе кинодистрибьютора Adastra Cinema сообщили, что в украинский прокат фильм должен выйти 29 октября 2026 года.

По сюжету фильма, закрытая религиозная община строит свою идиллическую жизнь на берегах живописной реки Днестр. Они сознательно отказываются от благ цивилизации и обрабатывают свою землю с помощью лошадей и телег. Несмотря на войны и наводнения, которые годами прокатывались по этой местности, община сохраняет свой особый уклад. Их быт, обычаи и взгляды на человечество, войну и мир – тайна, которую удается раскрыть фильму "Тиха повінь".

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По воспоминаниям Сухолиткого-Собчука, он узнал о поселении религиозной общины на берегах Днестра между Тернопольской и Ивано-Франковской областями еще в 2005 году. Тогда он занимался рафтингом и участвовал в речных экспедициях.

"Именно в то время я впервые открыл для себя это удивительное, скрытое от посторонних глаз село. Каждый раз, когда мы проплывали мимо на плотах или катамаранах, мы останавливались там. Я до сих пор ярко помню тот день – это было похоже на возвращение в детство", – рассказал режиссер.

Свой новый фильм он называет "фрескообразным наблюдением за цикличностью войны, отзвуки которой напоминают наводнения, снова и снова затопляющие эту местность".

Режиссер вспоминает, что во время многодневных речных путешествий они никогда не боялись оставлять свои вещи на берегу. Ведь местные жители тепло встречали путешественников, говоря: "У нас здесь нет воров". Их искренность была обезоруживающей.

Фильм уже получил награды за режиссуру на Краковском международном кинофестивале, а также за лучшую операторскую работу на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA). Фильм также получил главный приз на Иерусалимском международном кинофестивале (JFF) – The Chantal Akerman Prize for Experimental Documentary Film. Этот приз присуждается за авангардные и новаторские подходы в документалистике.

Украинские зрители смогли впервые увидеть картину на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA в июне 2026 года.

Дмитрий Сухолиткий-Собчук – украинский автор и режиссер, основатель сценаристской платформы "Террариум", член Европейской и Украинской киноакадемий. Его полнометражный дебют – фильм "Памфир" стал одним из лидеров украинского кинопроката в 2022 году и был отобран в программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. Фильм получил 11 наград национальной кинопремии "Золотая дзига" и 5 наград национальной премии кинокритиков "Киноколо" (в частности, в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и "Лучший дебют" по версии обеих премий).

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