'Европейцы имели горький привкус': Бессент нашел оправдание встречи с министром финансов РФ

Без взаимодействия с РФ войну в Украине не удастся закончить, считает министр финансов США.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил цель встречи с российским министром финансов Антоном Силуановым, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в Эшвилле (штат Северная Каролина).

Об этом Бессент сообщил на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов стран "Большой двадцатки". В частности, его спросили, какое послание он хочет донести до европейских партнеров, которые считают приглашение российского министра на саммит G20 тревожным сигналом.

Бессент ответил, что 19 из 20 стран G20 сошлись во мнении, что присутствие российского министра не повлияло на работу саммита. Министр финансов США напомнил о позиции президента Дональда Трампа, согласно которой американскому лидеру "нравится ладить со всеми".

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"Я с сожалением думаю об этом ужасном конфликте между Россией и Украиной: если стороны не разговаривают, если мы не участвуем, то как же тогда это можно урегулировать? Поэтому, учитывая эту перспективу, я знаю, что у некоторых европейцев осталось горькое послевкусие, но вы знаете, что очень важно взаимодействовать, иначе, если обе противоборствующие стороны окажутся в тупике, тогда никогда не будет урегулирования этого ужасного конфликта", – убежден Бессент.

Вместе с тем он добавил, что российский министр Силуанов, с которым он встретился, не находится под санкциями.

Встреча Бессента и Силуанова

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Бессент во время встречи с министром финансов России Антоном Силуановым на полях саммита G20 в Эшвилле четко дал понять, что никакой экономической поддержки для России или соглашений по другим вопросам не будет до окончания войны в Украине.

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