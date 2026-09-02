Эти модели вне конкуренции: обнародован ТОП самых популярных новых авто в Украине

Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользуется кроссовер Toyota RAV4.

В августе украинцы приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

В ТОП-10 бесспорно доминируют кроссоверы, что в очередной раз подтверждает устойчивый тренд на автомобили этого типа. Украинцы массово выбирают их из-за высокого клиренса (дорожный просвет), универсальности и практичности.

Наибольшим спросом среди новых машин пользуется кроссовер Toyota RAV4. Его продали в 1,5 раза больше, чем Renault Duster, занявшего второе место. На третьем месте оказалась Škoda Octavia, которую традиционно считают доступным "народным" автомобилем. В пятерку лидеров попал еще один представитель чешского производителя – кроссовер Škoda Kodiaq.

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Среди китайских моделей наибольшим спросом пользовался кроссовер BYD Sea Lion 06, но он занял лишь девятое место.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

Toyota RAV4 – 445 шт. Renault Duster – 298 шт. Skoda Octavia – 227 шт. Hyundai Tucson – 204 шт. Skoda Kodiaq – 180 шт. Toyota Camry – 180 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 154 шт. Toyota Yaris Cross – 154 шт. BYD Sea Lion 06 – 132 шт. Mazda CX-5 – 120 шт.

Авторынок Украины – последние новости

Самой популярной маркой в августе стала японская Toyota. Ее продажи выросли на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Второе место заняла Škoda, а третье – Renault. Китайский BYD, который еще недавно возглавлял украинский авторынок, на этот раз оказался лишь на четвертом месте.

Кроме того, за первые семь месяцев года украинский автопарк пополнился почти 3,2 тысячами подержанных премиальных кроссоверов, импортированных из-за рубежа. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом среди таких автомобилей пользовался Audi Q7, который опередил конкурентов с существенным отрывом.

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