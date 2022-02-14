До конца суток 14 февраля власти обещают обновить данные о глубинах для безопасного прохождения судов и навигационные карты.

Черноморские порты работают в штатном режиме, несмотря на попытку их блокировки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

"Специальные суда ГУ "Госгидрография" обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. Глубины подтверждены в пределах 15-22 метров, а следовательно, действующие рекомендации судам по безопасному заходу в порты Одесского залива остаются в силе", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова, министерство продолжает делать все, чтобы не допустить каких-либо препятствий для судоходства и захода в украинские порты.

"Главная наша задача - обеспечить безопасность прохода судов и не дать дестабилизировать ситуацию. Торговые суда заблаговременно получили рекомендации и приняли их, а значит, черноморские порты работают в обычном режиме", - цитируют его в пресс-службе Мининфраструктуры.

Отмечается, что до конца суток 14 февраля работы по обновлению данных о глубине для безопасного прохождения судов будут завершены, а навигационные карты для передвижения судов в Черном море - обновлены.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ в феврале.

12 февраля более 30 российских кораблей начали в Черном море учения со стрельбами. В Минобороны РФ утверждают, что целью учений является "оборона морского побережья Крымского полуострова".

13 февраля Мининфраструктуры сообщило, что Украина ищет морские коридоры для безопасного плавания судов в связи с незаконной блокировкой черноморских портов.

В то же время, по словам совладельца группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрея Ставницера, немало запланированных судозаходов в порты Украины на этой неделе могут быть сорваны из-за действий России, поскольку обходной коридор существует, однако глубины в нем достаточно лишь для средних судов.

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