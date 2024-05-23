Сейчас сервис функционирует в тестовом режиме на трамвайных маршрутах Подольского депо.

Городское приложение "Киев Цифровой" начало тестирование новой функции валидации билетов. Сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;

нажать "К" – "Оплата проезда";

просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;

оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если QR-код просканирует пассажир, у которого нет "Киев Цифровой", его направят в маркет для загрузки приложения.

Видео дня

В КГГА объяснили, что в случае контроля достаточно открыть запись об оплате проезда в ленте новостей на главном экране и нажать "Показать контролеру". Контроллер просканирует билет считывающим устройством, чтобы проверить оплату проезда.

Отмечается, что новый сервис уже можно попробовать на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K можно найти плакаты и наклейки с QR-кодами. После завершения тестирования соответствующий перечень маршрутов будет расширен.

Новости Киева

2 мая сообщалось, что в приложении "Киев Цифровой" школьники могут бесплатно оформить электронные ученические билеты для проезда. Имеющиеся пластиковые карточки продолжают действовать.

15 мая и. о. начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Выговский заявил, что на достройку метро на Виноградарь может понадобиться еще до 2,5 лет.

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