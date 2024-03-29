Цены на проезд в коммунальном транспорте пока остаются на том же уровне.

В Киеве, где возобновила работу одна из станций метро, с 1 апреля увеличится стоимость транспортной карты – с 50 грн до 75 грн. Причина – подорожание себестоимости пластиковой карты с чипом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 1 апреля стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн. Увеличение стоимости – вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной – 50 грн.

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При этом, по их словам, за это время был существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров, в зависимости от их потребностей. Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности, для пассажиров льготных категорий – студентов и учащихся.

Отмечается, что сейчас стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере – 8 грн за одну поездку;

в городской электричке – 15 грн за одну поездку.

Киевское метро – последние новости

15 марта глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение после того, как журналисты-расследователи разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.

20 марта мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что городские власти делают все возможное, чтобы восстановить движение метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в конце лета. По его словам, запланированные работы на аварийном участке выполнены пока на 40%.

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