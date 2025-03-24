Сейчас недоступной остается услуга продажи билетов онлайн.

Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Восстановлением систем уже вторые сутки занимаются работники компании вместе с кибердепартаментом СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильно, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажено в резервном формате. Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками", - заявили в УЗ.

В "Укрзализныце" отметили, что это уже не первая кибератака врага на объекты компании.

Видео дня

"Последняя атака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая, поэтому перед полным восстановлением из "бэкапов" специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости", - добавили в компании.

Также в пресс-службе отметили, что клиенты могут покупать билеты через кассы, для этого "Укрзализныця" увеличила количество персонала и расширила график работы сотрудников. Также в случае необходимости, 24 и 25 марта люди могут покупать международные билеты в кассах - раньше это можно было сделать только онлайн.

"В крайнем случае, если вы не успеваете приобрести билет через кассу - направляйтесь непосредственно к поезду. Наши поездные бригады проинформированы, как оформлять ваш проезд на месте", - отметили в компании.

В то же время компания сообщила о возможности сдать билет онлайн на поезд на 24 марта. Для этого надо минимум за час до отправки прислать фото или скан билета на электронную services.uz.gov.ua@gmail.com.

Кибератака на "Укрзализныцю" - главные новости

Накануне "Укрзализныця" сообщила о техническом сбое в работе онлайн-сервисов. Отмечалось, что не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги. Также возможность покупки билетов не работала в приложении "Армия+".

Вас также могут заинтересовать новости: