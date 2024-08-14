Постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки это свидетельство неэффективности работы руководства Укрзализныци, особенно в условиях, когда объемы перевозок, а соответственно и доходы компании, рекордно растут. Об этом заявила председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова, комментируя инициативу УЗ по очередному повышению тарифов.

"Я задала бы вопрос об эффективности работы руководства. Потому что очередное латание дыр за счет поднятия тарифов для промышленников и белого бизнеса, которые страдают больше всего - то это для меня свидетельство неэффективной работы", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, прежде всего Укрзализныця должна предоставить экономическое обоснование тарифных изменений - ведь речь о "сближении классов" грузов, о котором говорит руководство грузового монополиста, вообще не может идти.

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"Что вообще такое сближение классов? Один использовал логистику на 10%, а другой использовал ее на 110%, а платить мы должны одинаково? Это совсем не экономически обосновано. Поэтому мы остаемся полностью на своей позиции: УЗ должна пересчитать тарифы, потому что они завышены для промышленности", - акцентировала эксперт.

Она также отметила: железной дороге нужно эффективно управлять своими ресурсами и внедрять реформы, чтобы сделать деятельность компании прозрачной, и ликвидировать коррупцию.

"Если бы они делали нужные реформы, не было бы странных закупок или необоснованных абсолютно расходов, которые у них есть. И тогда это была бы эффективная работа. Зато сейчас выглядит, что их эффективная работа ведется исключительно за счет повышения тарифов тем, кто и так платит больше, чем это обосновано", - говорит Колесникова.

Как известно, железнодорожный монополист с начала года демонстрирует рекордные объемы перевозок, и отчитался о получении за первое полугодие 3,1 млрд грн прибыли. Но на конец года, как заявил глава УЗ Евгений Лященко, у компании будет убыток в размере 2,7 млрд грн. Откуда он возьмется, руководство не объясняет, но уже инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки.

Зато Европейская бизнес ассоциация заявила, что Укрзализныця должна сосредоточиться на поиске внутренних резервов и сократить операционные расходы, а не перекладывать свои финансовые проблемы на бизнес.