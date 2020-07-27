Глава «Укрзализныци» назвал груз, перевозка которого может вывести компанию из кризиса

По мнению Юрика, еще рано говорить о том, прошла ли «Укрзализныця» кризисный период

«Дно падения» грузоперевозок «Укрзализныцей» пришлось на май — на 20%. В данный момент оно составляет около 5%.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал и. о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

Читайте такжеУЗ открывает продажу билетов еще на пять поездов

Грузоперевозки

Он отметил, что 80% доходов компания получает именно от грузоперевозок.

По мнению Юрика, еще рано говорить о том, прошла ли «Укрзализныця» кризисный период.

«Еще рано делать выводы. Мы сейчас посмотрим, как начнется зерновой сезон», — сказал он.

Груз для выхода из кризиса

И.о. предправления УЗ назвал три типа грузов, которые, как ожидает компания, дадут большие объемы перевозок, чем в 2019 году.

«Это железная руда. Экспорт в Китай железной руды — это единственное, на чем мы держались в течение кризиса. Плюс оживление транспортировки внутри страны щебня, потому что ведется Большое строительство дорог. И экспорт зерна», — перечислил Юрик.

«Динамика положительная, но ситуация хрупкая. Говорить, что мы уверенно выходим из кризиса, еще рано, однако сейчас я намного оптимистичнее настроен, чем был в мае», — добавил он.

Хронология событий

«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок. Доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

Ранее «Укрзализныця» сообщила о планах введения четырехдневного рабочего дня для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за падения доходов.

В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

3 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО «Укрзализныця», назначив Ивана Синякова и.о. члена правления.

Потери «Укрзализныци» из-за карантина по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривень, по итогам 2020 года они могут составить около 16 миллиардов гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram