Билеты на новый поезд уже в продаже.

"Укрзализныця" назначает дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов на Рождество и Новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Поезд №777/778 будет отправляться из Киева 24, 26, 27 декабря, 2 и 8 января в 06:51 и прибывать во Львов в 13:23.

В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 14:10 и прибывать в Киев в 20:10.

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Отмечается, что на маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Билеты уже в продаже в приложении УЗ, на официальном сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов.

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Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" назначили дополнительные шесть поездов, которые будут курсировать на рождественские и новогодние праздники. Речь о поездах "Киев - Ужгород", "Киев - Черновцы", "Киев - Одесса", "Одесса - Львов", "Киев - Львов" и "Киев - Трускавец".

УЗ также назначила региональный поезд №802/801, который будет курсировать по маршруту Черновцы - Львов - Черновцы. Поезд будет курсировать в декабре и январе.

15 декабря поезд Киев - Будапешт "Transcarpathia" успешно отправился в свой первый рейс с главного вокзала столицы. На пути следования поезд будет преодолевать 1170 километров и останавливаться во Львове, Славском, Мукачево, Чопе, Захоне, Ньиредьгазе, Дебрецене и Сольноке.

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