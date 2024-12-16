Билеты уже можно приобрести через мобильное приложение, на сайте или в кассах.

"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, билеты уже доступны в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram. Новые дополнительные рейсы от "Укрзализныци":

Поезд №159/160 Киев – Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года. Поезд будет проезжать через Львов и Дрогобыч.

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Поезд №291/292 Киев – Львов. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года.

Поезд №168/167 Одесса – Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

Поезд №265/266 Киев – Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 5 и 12 января 2025 года.

Поезд №249/250 Киев – Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Поезд №235/236 Киев – Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

"Билеты уже ждут – приобрести их можно через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах. Все шансы быть на борту – именно сейчас", – добавили в УЗ.

"Укрзализныця" – последние новости

13 декабря "Украинская железная дорога" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев - Будапешт". И уже 15 декабря поезд Киев - Будапешт "Transcarpathia" успешно отправился в свой первый рейсс главного вокзала столицы.

Ранее "Укрзализныця" начала продавать билеты в город Каменец-Подольский, который является одним из крупнейших городов Хмельницкой области и одним из главных центров исторического региона Подолья.

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