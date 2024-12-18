Билеты можно приобрести за 5 суток до даты отправления.

"Укрзализныця" назначила региональный поезд №802/801, который будет курсировать по маршруту Черновцы - Львов - Черновцы. Об этом сообщает Telegram-канал государственного акционерного общества.

Поезд будет курсировать в декабре и январе - о дальнейших планах "Укрзализныця" обещает сообщить позже.

На сегодня расписание такое:

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на декабрь: 21-25, 27-31;

на январь: 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.

Билеты можно приобрести за 5 суток до даты отправления.

Украинская железная дорога - последние новости

Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" назначили дополнительные шесть поездов, которые будут курсировать на рождественские и новогодние праздники.Речь идет о поездах "Киев - Ужгород", "Киев - Черновцы", "Киев - Одесса", "Одесса - Львов", "Киев - Львов" и "Киев - Трускавец". Желающие могут приобрести билеты с помощью мобильного приложения, на сайте или в билетных кассах.

Также напомним, что недавно новый поезд "Киев - Будапешт" отправился в свое первое путешествие из украинской столицы. Как сообщалось, только за первые несколько дней с момента начала продаж было оформлено почти 2 тысячи билетов. В "Укрзализныце" отмечают, что поезд является дополнительной возможностью для возвращения наших граждан домой, а также позволит многим украинцам увидеть мир.

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