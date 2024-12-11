Поезд будет ежедневно отправляться из Киева в 23:21 и прибывать в Каменец-Подольский в 08:20.

"Украинская железная дорога" начинает продавать билеты в город Каменец-Подольский, который является одним из крупнейших городов Хмельницкой области и одним из главных центров исторического региона Подолья. Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".

"С 15 декабря путешествуйте удобным ночным поездом №139/140 Киев - Каменец-Подольский. Поезд ежедневно отправляется из Киева в 23:21 и уже в 08:20 прибывает в исторический Каменец-Подольский", - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:13 и возвращаться в Киев в 05:27.

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В "Укрзализныце" добавляют, что желающие могут также приобрести билеты на беспересадочные вагоны "Ужгород - Каменец-Подольский", которые, как и раньше, будут соединять Закарпатье, Львов и Южные регионы Хмельницкой области.

"Билеты уже в продаже в мобильном приложении, на сайте и в кассах вокзалов", - говорят в государственном акционерном обществе.

"Укрзализныця" - последние новости

В начале декабря стало известно, что "Украинской железной дороге" по техническим причинам пришлось отменить три поезда - "Одесса - Харьков", "Одесса - Киев" и "Киев - Шостка". Впрочем, они не будут курсировать только в период с 15 декабря по 13 января.

Кроме того, в компании обратили внимание на альтернативные варианты, которыми могут воспользоваться путешественники.

Также недавно УНИАН сообщил, что "Укрзализныця" начала продавать билеты на новый европейский маршрут, который будет соединять Буковину и Покутье с Польшей.

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