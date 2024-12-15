За первые два дня с момента открытия продажи пассажиры оформили почти 2000 билетов на этот поезд.

Поезд Киев - Будапешт "Transcarpathia" успешно отправился в свой первый рейс с главного вокзала столицы.

Как сообщили в АО "Укрзализныця", на пути следования поезд будет преодолевать 1170 километров и будет останавливаться во Львове, Славском, Мукачево, Чопе, Захоне, Ньиредьгазе, Дебрецене и Сольноке.

Отмечается, что за первые два дня с момента открытия продаж пассажиры оформили почти 2000 билетов на этот поезд. Наиболее ажиотажными традиционно оказались выходные накануне Рождества и Нового года.

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"Этот поезд уже имеет особую историю из-за продолжительности и сложности работы по его запуску. Но совместные дипломатические усилия двух министерств и двух железных дорог помогли найти решение - и в результате поезд №9/10 Киев - Будапешт стал последним в разработке расписания движения венгерских железных дорог. Это еще один шаг к интеграции Украины в Европейский Союз. Продолжаем работу по модернизации имеющейся инфраструктуры и развитию подвижного состава", - прокомментировал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что в первую очередь, это дополнительная возможность для возвращения украинцев домой и путешествий по миру.

По его словам, этот поезд точно станет хорошим дополнением сверхпопулярного варшавского направления.

"Среди его плюсов - в отличие от RIC-вагонов, курсирующих в Варшаву и Вену, этот поезд составлен из привычных купейных вагонов и вагонов люкс, удобных и комфортных для дальних путешествий. Спасибо нашим венгерским партнерам за найденные решения, а украинским железнодорожникам - за целеустремленность в прокладке этого маршрута", - подытожил Перцовский.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" начала продавать билеты в город Каменец-Подольский, который является одним из крупнейших городов Хмельницкой области и одним из главных центров исторического региона Подолья.

"С 15 декабря путешествуйте удобным ночным поездом №139/140 Киев - Каменец-Подольский. Поезд ежедневно отправляется из Киева в 23:21 и уже в 08:20 прибывает в исторический Каменец-Подольский", - говорилось в сообщении. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:13 и возвращаться в Киев в 05:27.

Желающие могут также приобрести билеты на беспересадочные вагоны "Ужгород - Каменец-Подольский", которые, как и раньше, будут соединять Закарпатье, Львов и Южные регионы Хмельницкой области.

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