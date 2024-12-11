Отмечается, что действия фигурантов дела привели к созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты.

Национальная полиция проводит обыски в офисах и международных поездах "Укрзализныци" в рамках расследования дела о махинациях с продажей билетов на популярные маршруты международного сообщения.

Как отметили в Наполиции, уголовное производство расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци при обслуживании и осуществлении перевозок пассажиров поездами международного сообщения.

"Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже", - говорится в сообщении.

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Обыски проводят по местам проживания причастных к криминальным схемам служащих и в офисных помещениях структурного подразделения УЗ. Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.

В "Укрзализныце" предупредили о возможных неудобствах для пассажиров в виде дополнительных проверок, ограничения доступа или задержки движения поездов.

Отмечается, что все обстоятельства этой операции будут сообщены позже.

"Укрзализныця" - новости

"Укрзализныця" запускает с 15 декабря беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов - Кишинев.

Также с 15 декабря открыт новый маршрут Черновцы - Рава-Русская - Варшава.

А с 19 декабря возвращается традиционный сезонный "Лыжный экспресс" - "Интерсити+" №743/744 Дарница - Киев-Пассажирский - Львов - Славское.

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