Скоростной Hyundai позволит быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона.

Компания "Укрзализныця" с 19 декабря возвращает традиционный сезонный "Интерсити+" №743/744 Дарница - Киев-Пассажирский - Львов - Славское. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Этот скоростной Hyundai - идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона", - говорится в сообщении украинского железнодорожного монополиста.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Дарницы в 05:50, из Киева в 06:19, из Львова в 12:09 и прибывать в Славское в 14:03. Обратно из Славска - в 14:26, из Львова в 16:30, в Киев - в 22:28, в Дарницу - в 23:00.

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В "Укрзализныце" также отметили, что благодаря "лыжному экспрессу" теперь региональные поезда №804/806 Ровно - Львов обеспечат удобное пересадочное сообщение для жителей Ровно на экспресс в Славское.

"Укрзализныця" - последние новости

В ноябре "Укрзализныця" представила новые графики и маршруты поездов во внутреннем сообщении и за границу. В частности, по новому графику движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в Будапешт.

1 декабря стало известно, что из-за запланированных ремонтных работ на участке Коломыя - Черновцы "Укрзализныця" временно изменит движение ряда поездов.

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