Новый пересадочный международный поезд отправится в первый рейс 15 декабря.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый маршрут Черновцы - Рава-Русская - Варшава и удобные пересадки для остальных городов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"15 декабря отправится в первый рейс новый пересадочный международный поезд №866/865-766/765 Черновцы - Рава-Русская - Варшава, который соединит Буковину и Покутье с Польшей. Жители Черновцов, Тернополя, а также Ривне, Коростеня, Дубно смогут быстро и комфортно добраться до Варшавы, Люблина и других польских городов", - говорится в сообщении.

Как это работает для жителей Черновцов и Тернополя:

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отправление из Черновцов в 07:03, из Залещиков в 08:26, из Черткова в 09:26, из Тернополя в 11:12.

прибытие в Раву-Русскую в 15:19, пересадка на польский поезд, отправление в 15:56.

прибытие в Люблин в 19:59, в Варшаву-Центральную в 22:20.

Обратный рейс из Варшавы:

отправление из Варшавы-Центральной в 05:40, из Варшавы-Восточной в 05:49, из Люблина в 08:11, прибытие в Раву-Русскую в 13:42.

пересадка на поезд Укрзализныци: отправление из Равы-Русской в 14:32, прибытие во Львов в 16:00, в Тернополь в 18:24, в Чертков в 20:15, в Залещики в 21:27, в Черновцы в 22:46.

Для жителей Коростеня и Дубно:

поезд "Интерсити+" №743/744 Дарница - Львов - Славско отправляется из Коростеня в 08:06, из Дубно в 10:30, прибытие во Львов в 11:59.

пересадка на поезд №866/865-766/765 Черновцы - Рава-Русская - Варшава, отправление из Львова в 13:29.

Обратный рейс: прибытие из Варшавы и Люблина во Львов в 16:00, пересадка на поезд "Интерсити+": отправление из Львова в 16:30, прибытие в Дубно в 18:02, в Коростень в 20:40.

Как это работает для жителей Ривне:

отправление из Ривне региональным поездом №804 в 06:46, прибытие во Львов в 09:33.

пересадка на поезд №866/865-766/765 Черновцы - Рава-Русская - Варшава, отправление из Львова в 13:29.

Обратный рейс: прибытие из Варшавы и Люблина во Львов в 16:00, пересадка на региональный поезд №806 Львов - Ривне, отправление из Львова в 16:37, прибытие в Ривне в 19:30.

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" 1 декабря сообщила о временном изменении движения ряда поездов. Железнодорожники планируют проводить ремонтные работы на участке Коломыя - Черновцы.

"Укрзализныця" с 19 декабря возвращает традиционный сезонный "Интерсити+" №743/744 Дарница - Киев-Пассажирский - Львов - Славско.

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