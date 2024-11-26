Новый маршрут даст возможность удобнее добираться из Львова в аэропорт Молдовы.

Государственная "Укрзализныця" запускает с 15 декабря беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов - Кишинев.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram. "Этот маршрут даст возможность более удобного путешествия для жителей Львова и агломерации в аэропорт Молдовы и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Львова ежедневно в 15:00 и прибывать в Кишинев в 11:30.

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В "УЗ" добавили, что в обратном направлении - из Кишинева, поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать во Львов в 15:40:

"Билеты по этому маршруту пассажиры традиционно могут приобрести в приложении "Укрзализныци" и на сайте".

"Укрзализныця" - последние новости

21 ноября "УЗ" представила новые графики и маршруты поездов во внутреннем сообщении и за границу. В частности, по новому графику движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в крупный железнодорожный и авиационный хаб Будапешта.

Ранее в "Укрзализныце" сообщали, что с 26 ноября по 8 декабря будет временное изменение маршрута поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.

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