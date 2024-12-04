В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также предусмотрены места для лиц с инвалидностью.

Государственная "Укрзализныця" назначает на период с 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков - Ворохта - Харьков дополнительный поезд № 201/202. Этот поезд дополнит расписание движения поезда № 1/2 с таким же сообщением, который сейчас курсирует через день. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Отмечается, что первый рейс из Харькова отправится 18 декабря с последующим отправлением по четным числам в декабре и нечетным - в январе. Из Ворохты поезд будет отправляться по нечетным числам в декабре и по четным числам в январе. Первый рейс - 19 декабря.

"По указанному направлению будет курсировать поезд категории "Ночной скорый". Время отправления из Харькова в 18:25 с прибытием в Ворохту в 13:59. Отправление из Ворохты в 16:30, прибытие в Харьков в 12:56", - говорится в сообщении.

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В УЗ также отметили, что в составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также предусмотрены места для лиц с инвалидностью.

Посмотреть подробное расписание движения и приобрести билеты можно в приложении УЗ, на обновленном веб-сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

С 15 декабря по 13 января "Укрзализныця" корректирует расписание движения некоторых поездов по техническим причинам.

2 декабря УЗ открыла продажу билетов на новый маршрут Черновцы - Рава-Русская - Варшава и удобные пересадки для остальных городов.

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