Билеты будут доступны в приложении УЗ, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев – Львов на пиковые даты конца марта. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Отмечается, что 30 и 31 марта поезд будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:07, с остановкой только на станции Подзамче во Львове в 12:55.

В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

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"Билеты будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", – говорится в сообщении.

"Укрзализныця" – последние новости

"Укрзализныця" запускает новый международный маршрут "Прага – Чоп". Первый рейс отправится из Праги уже 27 марта.

С 18 марта 2024 года "Укрзализныця" начала продажу билетов онлайн на поезда сообщением "Украина – Австрия".

17 марта "Укрзализниця" закрыла движение для поезда Киев – Каменец-Подольский из-за проседания земляного полотна между станциями Нигин – Гуменцы. В компании сообщили, что о ходе ремонтных работ будут сообщать дополнительно.

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