На данный момент доступны как прямые билеты из Киева в Вену, так и с пересадкой в Чопе.

С 18 марта 2024 года "Укрзализныця" начала продажу билетов онлайн на поезда сообщением "Украина – Австрия".

В частности, как сообщили в пресс-службе национального железнодорожного перевозчика, отныне пассажирам доступны следующие варианты покупки билетов в указанном сообщении:

"Киев – Вена": билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" с верификацией аккаунта через Дію.Підпис.

"Чоп – Вена": онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" и в международных билетных кассах вокзалов.

Также в пресс-службе сообщили, что на следующем этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении "Украина – Венгрия" на поезда, следующие по территории соседней страны транзитом в Австрию, то есть "Киев – Будапешт – Вена" и "Чоп – Будапешт – Вена".

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Прямые сообщения "Украина - Венгрия" ("Мукачево – Дебрецен", "Мукачево – Будапешт", "Чоп – Захонь") появятся в приложении чуть позже.

Новый прямой поезд №143/146 "Вена – Чоп – Вена" имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ривного, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, добавили в "Укрзализныце".

Сколько стоят билеты на поезда из Украины в Австрию

Полный билет из Чопа в австрийскую Вену обойдется в 1911 гривень в вагоне 2 класса и в 3028 гривень в вагоне первого класса.

В то же время в столицу Венгрии Будапешт можно будет доехать за 1053-1556 гривень в зависимости от класса вагона, а в венгерский Дебрецен – за 495-719 гривень.

Билеты по машруту из Киева в Вену доступны в двух вариантах: прямым поездом и с пересадкой в Чопе. Прямой билет стоит 3844 гривны в трехместном купе по типу тех, что курсируют в Варшаву. И, вероятно, их будет приобрести так же сложно – сейчас билетов по этому маршруту доступно очень мало.

При этом билеты с пересадкой в Чопе стоят дешевле – от 2182 гривень, всего есть три варианта пересадок.

Другие международные маршруты из Украины

На данный момент больше всего международных маршрутов из Украины курсирует в Польшу – по несколько поездов в Пшемышль, Хелм и Варшаву. Все билеты доступны онлайн.

Также по одному рейсу раз в два дня курсирует между Украиной и Молдовой (Кишинев). Билеты доступны в приложении "Укрзализныци".

Кроме того, онлайн можно приобрести билеты на поезд "Мукачево – Кошице" (Словакия).

Единственной соседней европейской страной, куда из Украины пока не курсируют прямые поезда, остается Румыния.

Как сообщал УНИАН, недавно "Укрзализныця" запустила бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

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