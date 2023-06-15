Перевозчик должен иметь сертификат производителя или уполномоченного учреждения для подтверждения класса экологичности.

Между Украиной и Северной Македонией будет действовать "транспортный безвиз", который предусматривает отмену разрешений по выполнению двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, соответствующее решение было принято во время заседания украинско-македонской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, которое состоялось в столице Северной Македонии Скопье.

Отмечается, что также было достигнуто соглашение об основных условиях безразрешительного проезда и внесения изменений в двустороннее соглашение.

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Чтобы воспользоваться "транспортным безвизом", у перевозчиков должен быть сертификат производителя или уполномоченного учреждения для подтверждения класса экологичности не менее Евро-3.

В ведомстве отметили, что Украина и Северная Македония договорились вдвое увеличить квоту разрешений для выполнения перевозок в третьи страны на нынешний и следующий год. А также согласовали порядок действия этих разрешений. Они могут быть использованы как в прямом, так и в обратном направлении. Такой вид разрешений действителен для транспортных средств любой категории экологичности.

Транспортный безвиз с Евросоюзом

Как сообщал УНИАН, в конце июня прошлого года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом.

В марте стало известно, что действие соглашения о либерализации грузовых автоперевозок между Украиной и Европейским Союзом было пролонгировано до 30 июня 2024 года.

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