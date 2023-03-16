Действие соглашения о либерализацию грузовых автоперевозок между Украиной и Европейским Союзом пролонгировано до 30 июня 2024 года.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующая договоренность была достигнута во время первого заседания Совместного комитета Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
Отмечается, что документ был подписан в июне 2022 года. Он отменил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.
"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
В ведомстве также отметили, что после подписания соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само же количество пересечений – на 43%.
Соглашение также упрощает процедуру признания водительских документов.
Подписание "транспортного безвиза" - детали
В конце июня 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом.
В сентябре президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.