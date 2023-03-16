"Транспортный безвиз" был подписан в июне прошлого года.

Действие соглашения о либерализацию грузовых автоперевозок между Украиной и Европейским Союзом пролонгировано до 30 июня 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующая договоренность была достигнута во время первого заседания Совместного комитета Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Отмечается, что документ был подписан в июне 2022 года. Он отменил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

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"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В ведомстве также отметили, что после подписания соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само же количество пересечений – на 43%.

Соглашение также упрощает процедуру признания водительских документов.

Подписание "транспортного безвиза" - детали

В конце июня 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом.

В сентябре президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

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