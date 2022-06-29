Соглашение отменяет необходимость получения перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Оно отменяет необходимость получения перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, таким образом Украина сделала еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе.

"Договориться о заключении этого соглашения нам удалось в максимально короткие сроки — переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, обусловленную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования сделки", - цитирует министра пресс-служба.

В Мининфраструктуры добавили, что соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Отныне Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

"Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая Еврокомиссия согласовала финальный текст специального соглашения о либерализации перевозок автомобильным транспортом Украина - ЕС. Текст соглашения предусматривал отмену необходимости получения разрешений на постоянной основе и позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

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