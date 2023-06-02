Лоукостер будет продавать билеты по подписке на 6 месяцев.

Лоукостер Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты Wizz Multipass, которая дает возможность в течение полугода летать один раз в месяц по фиксированной цене.

Как сообщает Аvianews, на данном этапе можно выбрать подписку на все внутренние авиарейсы по Италии или все международные рейсы из Польши.

Ежемесячно пассажир может выбирать любое направление в рамках региона подписки и оформлять билет в одну сторону или туда-обратно в зависимости от того, какой пакет он выбрал.

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Минимальная цена Wizz Multipass для Польши начинается от 239 злотых (53 евро) в месяц, если пассажир будет летать только в одну сторону, и от 478 злотых (106 евро) для перелетов туда-обратно.

Для Италии минимальная цена подписки составляет 37 евро в месяц для получения билетов в одну сторону и 74 евро – для билетов туда-обратно.

Wizz Multipass по минимальной стоимости включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.

Оформлять билеты по Wizz Multipass необходимо не менее чем за 5 дней до вылета на специальном сайте multipass.wizzair.com. Если пассажир не сможет полететь в какой-то месяц, то билет нельзя перенести на следующий месяц. Авиакомпания также не разрешает вносить изменения в уже оформленный билет. Летать сможет только тот пассажир, который оформил подписку. Передать авиабилет другому человеку нельзя.

Подписка на авиабилеты Wizz Air предусматривает, что деньги будут сниматься с карты пассажира ежемесячно в течение полугода. Отменить подписку можно будет только в течение 14 дней после ее оформления, если пассажир не совершил перелет.

Подписка на авиабилеты

21 апреля 2023 года сообщалось о том, что Wizz Air вводит "подписку" на авиабилеты. Услуга позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.

Сервис будет распространяться на все международные маршруты Wizz Air из Польши и все внутренние маршруты в Италии.

Подписка на авиабилеты станет доступной с 5 мая 2023 года в тестовом режиме.

Чтобы оформить MultiPass, необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте авиакомпании. В процессе регистрации необходимо указать, какие рейсы будут входить в подписку – внутренние по Италии или международные из Польши.

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