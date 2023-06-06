Новые правила коснутся пассажиров, которые купили билеты по самым дешевым тарифам и не оплатили сбор за выбор места в самолете.

Лоукостер Wizz Air c 12 июня сокращает время прохождения бесплатной онлайн-регистрации.

Как сообщает Avianews, теперь зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон можно будет в период от 24 до 3 часов до вылета по расписанию. Сейчас этот срок составляет от 48 до 3 часов до вылета.

Новые правила коснутся пассажиров, которые купили билеты по самым дешевым тарифам и не оплатили сбор за выбор места в самолете. Такие пасссажиры смогут бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн в период от 24 до 3 часов до вылета. Если этого не сделать, за регистрацию и получение посадочного талона в аэропорту придется заплатить сбор в размере 40 евро.

Видео дня

Пассажир, который оплатил выбор места или купил тариф с этой услугой, сможет зарегистрироваться на рейс в период от 30 дней до 3 часов до времени вылета.

Новшества Wizz Air

21 апреля 2023 года сообщалось о том, что Wizz Air вводит "подписку" на авиабилеты. Услуга позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.

Сервис распространятьется на все международные маршруты Wizz Air из Польши и все внутренние маршруты в Италии.

Подписка на авиабилеты доступна с 5 мая 2023 года в тестовом режиме.

Чтобы оформить MultiPass, необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте авиакомпании. В процессе регистрации необходимо указать, какие рейсы будут входить в подписку – внутренние по Италии или международные из Польши.

2 июня 2023 года Wizz Air обнародовал цену подписки на авиабилеты Wizz Multipass, которая дает возможность в течение полугода летать один раз в месяц по фиксированной цене.

Вас также могут заинтересовать новости: