Запуск пассажирских автоперевозок в Украине: в Кабмине определились с датой
16:06, 20 мая 2020Транспорт
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Правительство утвердило график возобновления транспортного сообщения.
В Украине запускают пассажирские перевозки автотранспортом / фото УНИАН
В Украине с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Кабмин установил адаптивный карантин в Украине с 22 мая по 22 июня.
При этом был утвержден график запуска транспортного сообщения. Согласно ему, метро в Украине должны запустить с 25 мая, а железнодорожное сообщение возобновится с 1 июня.
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