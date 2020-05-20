Запуск пассажирских автоперевозок в Украине: в Кабмине определились с датой

Правительство утвердило график возобновления транспортного сообщения.

В Украине с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин установил адаптивный карантин в Украине с 22 мая по 22 июня.

При этом был утвержден график запуска транспортного сообщения. Согласно ему, метро в Украине должны запустить с 25 мая, а железнодорожное сообщение возобновится с 1 июня.