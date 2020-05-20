Метро запустят с 25 мая – решение Кабмина

Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая.

Перевозки пассажиров в метрополитене будут возобновлены с 25 мая.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая... С 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении; с 25 мая - перевозки пассажиров в метро; с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении; с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 15 июня – прием и отправление воздушных судов, которые выполняют пассажирские перевозки авиационным транспортом", - написал он.

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При этом, по словам Криклия, обязательные требования к безопасности неизменны - масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Как сообщал УНИАН, 18 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил о готовности городских властей с 25 мая возобновить работу метрополитена и ожидает соответствующего решения Кабинета министров Украины.

13 мая Кличко призвал правительство дать разрешение на возобновление с 25 мая работы столичного метрополитена в обычном режиме. По его словам, когда все больше людей после смягчения карантина с 11 мая возвращаются на работу, в городе происходит транспортный коллапс.

На период карантина метро будет работать по определенным правилам.