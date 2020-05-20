Криклий сообщил, когда в Украине может возобновиться железнодорожное сообщение
В рамках ослабления карантина уже с 1 июня в Украине могут быть восстановлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Как отметил он в своем Telegram, работа транспорта будет постепенно восстанавливаться в регионах, где эпидемия имеет контролируемый характер.
Речь идет о регионах, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%.
Напомним, Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.
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