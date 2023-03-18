Такой запрет коснется тех полетов, которые начинаются, или заканчиваются в США.

Власти США сейчас обсуждают возможный запрет на полеты иностранных авиакомпаний через Россию для рейсов, которые осуществляются через американские аэропорты. В первую очередь это ограничение может коснуться китайских авиаперевозчиков.

Об этом изданию The New York Times рассказали сразу три информированных источника.

В Госдепартаменте США отмечают, что безопасность американских граждан для них является ключевым приоритетом. Кроме того, американские авиакомпании недовольны тем, что их иностранные конкуренты получают преимущество, поскольку могут летать "по прямой" через обширное воздушное пространство РФ, тогда как американские самолеты вынуждены облетать Россию, соблюдая санкции.

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Американские перевозчики оценивают свои экономические потери от закрытия или изменения части тихоокеанских маршрутов в $2 млрд ежегодно.

Лоббисты американских компаний подчеркивают, что полеты через РФ дают заметное преимущество компаниям Air India, Emirates, China Eastern Airlines и другим перевозчикам, которые не обязаны соблюдать санкции.

Запрет на полеты для России и над Россией

В первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину большинство стран Запада решили запретить полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве. В итоге Европа и Северная Америка оказались закрыты для российских перевозчиков.

В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для стран, которые ранее ввели такие санкции для российских самолетов. В то же время авиакомпании из третьих стран по-прежнему могут летать через российское воздушное пространство.

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