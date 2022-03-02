США будут продолжать накладывать санкции на Россию.

США объединят усилия со своими партнерами, чтобы полностью изолировать Россию от воздушного пространства.

Об этом сказал президент США Джо Байден, выступая с посланием к Конгрессу США.

"Мы будем продолжать вводить санкции для того, чтобы разрушить их финансовую систему для того, чтобы не допустить центральные банки России к участию в финансовых операциях. Мы стараемся перекрыть доступ России к технологиям, к экономической мощи, чтобы их вооруженные силы были максимально слабыми", - подчеркнул он.

Байден отметил, что российские олигархи, "на своем жестоком режиме накопили много тысяч и миллионов долларов" и отметил, что Министерство юстиции США положит этому конец.

"Больше этого не будет. Этому нужно положить конец. США, Министерство юстиции - у нас есть четкая цель преследовать российских олигархов для того, чтобы изъять их яхты, их роскошные апартаменты, их имущество", - подчеркнул президент США.

Также он сказал, что США закроют воздушное пространство от российских самолетов.

"Сегодня я объявляю, что мы объединим усилия с нашими партнерами и Россия будет абсолютно изолирована от воздушного пространства. Она будет изолирована от всех благ цивилизованного мира", - подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европейском Союзе все страны-члены закрыли авиапространство для российских авиакомпаний.