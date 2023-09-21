Авиакомпания отменила 17 маршрутов и перевела 19 самолетов в альтернативные европейские аэропорты.

Ирландский лоукостер Ryanair, штаб-квартира которого расположена в столице Ирландии Дублине, объявил о сокращении числа рейсов через аэропорт города на зиму 2023/2024 в связи с увеличением сборов с пассажиров.

Как пишет The Independent, всего авиакомпания отменила 17 маршрутов через Дублин и перевела 19 самолетов в альтернативные европейские аэропорты с более выгодными условиями обслуживания. Таким образом, заявил исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон, количество пассажиров, летающищ через аэропорт Дублина, сократится примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

В своем заявлении Ryanair пояснила, что приняла такое решение из-за повышения "и без того чрезмерных сборов с пассажиров на смехотворные 45%" со стороны оператора аэропорта Дублина DAA.

Видео дня

В авиакомпании уверены, что вместо повышения сборов оператору следовало бы внедрить выгодную схему экологических стимулов, которая бы вознаграждала самолеты с более низким уровнем выбросов, как это делают другие европейские аэропорты.

Также в Ryanair обвинили DAA в плохом качестве управления в аэропорту Дублина, а именно в нехватке персонала службы безопасности в летний период и трате денег налогоплательщиков на плохо продуманные инфраструктурные проекты.

При этом в авиакомпании заявили, что те 19 самолетов, которые она переведет из аэропорта Дублина в другие страны Европы (в частности, речь идет о лондонском аэропорте "Лутон", а также городах Италии и Испании), являются частью ее парка "экологичных" самолетов Boeing 737 8200 "Gamechanger", которые снижают шум на 40% и выбросы CO2 на 16%, одновременно перевозя на 4% больше пассажиров за рейс.

При этом Уилсон спрогнозировал рост цен на билеты авиакомпании через Дублин, в последние годы становящийся все более популярным среди иностранных туристов и мигрантов: "Там, где чего-то меньше и есть спрос, цены растут".

Как сообщал УНИАН, ранее данные аналитической компании в сфере туризма Mabrian показали, что за последние 24 месяца цены на авиабилеты выросли в среднем на 31% по всему миру.

При этом эксперты прогнозируют, что супердешевые авиарейсы могут остаться в прошлом из-за нового экологического налога, который планируют ввести в ЕС уже в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.