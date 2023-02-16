С 2024 года для авиакомпаний в Европе поэтапно начнут вводит плату за разрешение на выбросы углекислого газа.

Бюджетные авиарейсы могут вскоре уйти в прошлое из-за новых сборов за выбросы углерода в Европейском Союзе.

Как пишет The Independent, новые правила являются расширением существующих правил ЕС о системе торговли квотами на выбросы (ETS).

Отмечается, что на данный момент авиаперевозчики, предлагающие полеты по всей Европе, должны получать разрешение от ETS на выбросы углекислого газа, которые их самолеты оставляют после себя. Однако если сейчас эта процедура является бесплатной для авиакомпаний, новый закон предусматривает, что в 2024-2026 годах поэтапно начнет взыматься плата за такие разрешения. Таким образом авиакомпании хотят побудить ответственнее подходить к экологичности своего парка самолетов.

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При этом аналитик Bernstein Алекс Ирвинг считает, что в результате пассажиров ждет повышение цен на авиабилеты примерно на 10 евро, ведь авиакомпании вряд ли будут покрывать новые расходы за свой счет.

Такого же мнения придерживается генеральный директор Международного совета аэропортов Европы Оливье Янковец. Он уверен, что предстоящие нововведения изменят "экономику сектора".

"Это приведет к увеличению расходов авиакомпаний, увеличению тарифов и снижению спроса. Полеты через узловые аэропорты ЕС, такие как Амстердам, Париж или Франкфурт, станут дороже примерно на 23-29% в 2035 году", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году.

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