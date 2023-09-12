Наибольший рост средних цен произошел в Северной Европе, Южной Европе и средиземноморских регионах, а также в Азии.

Данные аналитической компании в сфере туризма Mabrian показали, что за последние 24 месяца цены на авиабилеты выросли в среднем на 31 процент по всему миру.

Анализ данных также показывает, что цены на билеты традиционных авиакомпаний выросли на 40%, в то время как у бюджетных авиакомпаний рост составил всего шесть процентов. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

По данным Mabrian, по состоянию на 23 июня в пятерку самых дорогих направлений авиаперелетов из любого региона входят Катар, Мали, Иордания, Панама и Судан. А в пятерку самых дешевых направлений для авиаперелетов из любого региона на одну и ту же дату входят Боливия, Словакия, Малайзия, Непал и Колумбия.

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Европа и Ближний Восток

Отмечается, что наибольший рост средних цен произошел в Северной Европе, Южной Европе и средиземноморских регионах, а также в Азии.

"Самая дорогая страна для путешествий на данный момент - Нидерланды, за ними следует Великобритания, которая больше всего подняла цены в 2023 году по сравнению с 2021 годом. В то же время, Германия и Франция пережили высокие пики цен в 2022 году, а Норвегия - страна, которая оставалась наиболее стабильной в течение этих двух лет", - говорится в отчете Mabrian.

Несмотря на высокие цены, данные "Международного совета аэропортов (ACI) Европа" показывают, что пассажиропоток в пиковый летний месяц июль подошел ближе всего к полному восстановлению до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19, - оказавшись всего на 3% ниже.

Что касается Ближнего Востока, за исключением Катара, где наблюдалось подорожание билетов в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, здесь наблюдался более умеренный рост цен по сравнению с другими регионами.

Северная Америка

Согласно отчету Mabrian, в Северной Америке выделяется Мексика, которой удалось сохранить свои цены чрезвычайно стабильными с минимальными колебаниями на протяжении последних двух лет.

Напротив, Канада в настоящее время может похвастаться самыми дорогими авиабилетами в регионе, за ней следуют Соединенные Штаты, где в последнем квартале 2022 года наблюдался значительный рост цен на авиабилеты.

Южная Америка

Между тем, в Южной Америке Аргентина на протяжении последних двух лет неизменно удерживает лидерство по самым высоким ценам. По прогнозам, в этом году Аргентина выйдет на уровень цен, равный показателям 2021 года.

Кроме того, Mabrian отметил, что в Колумбии цены сохраняются относительно стабильными. В таких странах, как Перу, Чили и Бразилия, в 2022 году также наблюдался рост цен по сравнению с 2021 годом, и хотя в 2023 году в них наблюдалось снижение, их цены по-прежнему остаются выше, чем в 2021 году.

Тенденции 2023 года

Консультант по авиации и туризму GE Consulting Гэвин Экклс отметил, что лоукостеры сохраняли цены на первую половину 2023 года на уровне, аналогичном тому, который они взимали в прошлом году.

Он также добавил, что в тот же период классические авиакомпании переживают снижение цен. Эту тенденцию можно объяснить тем, что летом 2022 года наблюдался более высокий процент бронирований в последнюю минуту, что позволило традиционным авиакомпаниям повышать цены из-за высокого туристического спроса в постпандемический период.

Цена на авиабилеты - прогнозы

Как сообщал УНИАН, в январе 2023 года гендиректор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году. По его словам, в ближайшие год-два отдыхающие не увидят тарифы ниже 9,99 фунтов стерлингов из-за высоких цен на нефть.

В феврале стало известно, что бюджетные авиарейсы могут вскоре уйти в прошлое из-за новых сборов за выбросы углерода в Европейском Союзе. Новый закон предусматривает, что в 2024-2026 годах поэтапно начнет взыматься плата за разрешение от ETS на выбросы углекислого газа, которые их самолеты оставляют после себя.

Аналитики считают, что в результате пассажиров ждет повышение цен на авиабилеты примерно на 10 евро, ведь авиакомпании вряд ли будут покрывать новые расходы за свой счет.

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