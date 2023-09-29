Причина – задержки с поставками новых самолетов Boeing, ранее заказанных в США.

Ирландский лоукостер Ryanair, ранее объявивший о выводе 19 самолетов из аэропорта Дублина, в зимнем расписании 2023/2024 сократит число рейсов еще через несколько европейских аэропортов из-за задержек с поставкой новых самолетов Boeing 737.

Как сообщает The Sun со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, Ryanair должна была получить 27 новых самолетов Boeing в период с сентября по декабрь 2023 года, но теперь ожидается, что эта цифра составит лишь 14 лайнеров. Это связано с задержками в работах на заводе по производству фюзеляжей Spirit в Уичито (штат Канзас) и на ремонтном заводе Boeing в Сиэтле (штат Вашингтон).

"Мы тесно сотрудничаем с Boeing и их поставщиком Spirit, чтобы свести к минимуму задержки в доставке. Вызывает глубокое сожаление, что производственные проблемы в Уичито и Сиэтле в очередной раз задержали контрактные поставки Boeing для Ryanair этой зимой", – заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

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При этом он заявил, что компания находится в постоянном диалоге с Boeing, чтобы обеспечить поставку всех 57 законтрактованных самолетов B737 до конца мая 2024 года, чтобы парк Ryanair мог вырасти до более чем 600 самолетов к летнему сезону 2024 года.

В авиакомпании отметили, что отмены рейсов, в том числе через аэропорты Великобритании и Ирландии, начнутся с конца октября, и в ближайшие дни все пассажиры, которых это затронет, получат соответствующие сообщения по электронной почте. Пассажирам будет предложено повторное бронирование на альтернативных рейсах или полный возврат средств.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Ryanair Майкл О'Лири анонсировал поэтапное повышение цен на билеты авиакомпании, начиная уже с лета 2023 года.

При этом тенденция к росту цен на авиабилеты касается не только Ryanair. Так, данные аналитической компании в сфере туризма Mabrian показали, что за последние 24 месяца цены на авиабилеты выросли в среднем на 31% по всему миру.

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