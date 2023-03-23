Билеты на летние рейсы авиакомпании в этом году подорожают на 10-15%.

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что в этом году цены на авиабилеты самой популярной в Европе бюджетной авиакомпании снова вырастут.

В частности, по словам О'Лири, билеты на летние рейсы авиакомпании в этом году подорожают на 10-15%, пишет The Telegraph.

Как пояснил глава лоукостера, цены на авиабилеты в этом году снова подскочат, поскольку авиакомпании имеют меньше мест в продаже по сравнению с уровнем до пандемии.

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"В прошлом году в среднем тарифы выросли на 20%. Будет второй год двузначной инфляции цен, потому что нет мощностей. Я думаю, что в этом году есть разумная перспектива... в течение лета средние цены на авиабилеты снова вырастут на 10-15%", – заявил О'Лири.

При этом он констатировал, что в этом году многие европейские авиакомпании не добавили мощностей несмотря на повышение спроса после пандемии, из-за чего цены на авиабилеты остаются высокими.

Как поясняет издание, тарифы авиакомпаний на билеты тесно связаны со спросом, поэтому цены автоматически повышаются, когда рейсы заполняются. Например, такие операторы, как итальянский ITA и португальский TAP, по-прежнему работают на 50% пропускной способности доковидных времен. Между тем, прекращение деятельности Flybe и решение сократить план роста Eurowings означает, что спрос значительно превышает предложение в регионе.

Ситуация с ценами на авиабилеты Ryanair после пандемии

В январе 2023 года гендиректор Ryanair Майкл О'Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году. Он пояснил, что в ближайшие год-два отдыхающие не увидят тарифы ниже 9,99 фунтов стерлингов из-за высоких цен на нефть.

В то же время тогда же Ryanair объявил, что количество бронирований достигло рекордного уровня, поскольку отдыхающие стремились успеть купить билеты на лето на фоне стремительного роста инфляции.

В отличие от конкурирующих авиакомпаний, этим летом Ryanair планирует перевезти больше пассажиров, чем до пандемии. По словам О'Лири, количество предлагаемых мест будет на 30% больше, чем в 2019 году.

При этом О'Лири убежден, что рост инфляции не снизит спрос, поскольку люди соскучались по отдыху.

Стоит отметить, что глава Ryanair и ранее предупреждал о предстоящем росте цен на авиабилеты, поскольку, по его мнению, они стали "слишком дешевыми".

"Каждый раз, когда я лечу в аэропорт Станстед (Лондон – ред.), я нахожу абсурдным, что поездка на поезде в центр Лондона дороже, чем билет на самолет", – сетовал он годом ранее.

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