Российский авиалайнер Ан-124 Руслан с триколором на хвосте стоит в Канаде уже 13 месяцев.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против РФ в связи с вторжением в Украину, авиакомпания агрессора "Волга-Днепр" рискует получить рекордный счет за сверхнормативную стоянку своего самолета в аэропорту Торонто.

Как сообщает Аvianews, российский авиалайнер Ан-124 Руслан с триколором на хвосте стоит в Канаде уже 13 месяцев.

Blogto уточняет, что "Волга-Днепр" сможет в дальнейшем использовать Руслан для своих целей, однако перед этим ей придется погасить рекордный счет за стоянку. Каждый день аэропорт Торонто насчитывает за парковку российского Ан-124 по $1 065,60. Таким образом, вынужденный годовой простой авиалайнера в Торонто уже обошелся "Волга-Днепр" в более чем $400 тыс.

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27 февраля 2022 года "Волга-Днепр" доставила на нем из Китая в Торонто тест-системы для проверки на COVID-19.

После разгрузки самолет агрессора должен был покинуть Канаду, однако из-за российского вторжения в Украину был задержан в Торонто.

Причиной для задержания стали санкции, которые ввели власти Канады, запретив использовать воздушное пространство страны самолетам российских авиакомпаний.

Как говорится в материале, в отличие от арестованных яхт российских олигархов, Ан-124 "Волга-Днепр" не арестован, а только задержан. Он может вылететь в любой момент, как только получит разрешение на взлет.

Война в Украине и состояние российской авиации

2 марта 2022 года американский авиационный гигант Boeing зявил о том, что прекращает поддержку российских авиакомпаний в Москве из-за вторжения России в Украину.

15 марта 2022 года Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

26 сентября 2022 года российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга. До нападения на Украину, в 2021 году в подкатегории "Лучшие авиакомпании Восточной Европы" пять мест в ТОП-10 занимали авиаперевозчики из России.

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