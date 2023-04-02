Небольшие авииакомпании все еще предоставляют сервис россиянам.

Турция продолжает заправлять самолеты российских авиакомпаний несмотря на санкции, исходя из того, что полного запрета на заправку и обслуживание авиалайнеров из России нет.

Как сообщает Middle East Eye, каждая компания самостоятельно решает, обслуживать самолет или нет.

Как говорится в материале, после получения предупреждения от США, два крупнейших провайдера наземного обслуживания – Havas и TGS прекратили обслуживать российские авиалайнеры, однако небольшие компании все еще предоставляют сервис россиянам.

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Российские самолеты и позиция Турции

Американские власти ввели санкции против самолетов российских и белорусских авиакомпаний еще в марте 2022 года в ответ на вторжение России в Украину. Ограничения запрещали заправку и любое обслуживает Боингов и других авиалайнеров из России и Беларуси, в которых содержится более 25% комплектующих из США.

В июне 2022 года появилась информация о том, что российские авиакомпании могут "спрятаться" в Турции от санкций.

26 января 2023 года The Wall Street Journal сообщил, что в декабре прошлого года высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким лицам тюремным заключением, штрафами и потерей экспортных привилегий, если они будут оказывать услуги по заправке топливом и предоставлению запчастей для самолётов американского производства, летающих из Турции в Россию и Беларусь и обратно в нарушение экспортного контроля, введенного весной прошлого года.

С 14 марта Министерство таможни и торговли Турции запретило обслуживать американские самолеты, которые эксплуатируют российские и белорусские авиакомпании.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США направило компаниям турецкой авиаотрасли письма-предупреждения о том, что обслуживание американских самолетов российских и белорусских авиакомпнаний, попавших под экспортные ограничения США, является нарушением Правил экспортного контроля.

1 февраля 2023 года сообщалось о том, что Турция закроет аэропорты для российских авиакомпаний с американскими самолетами. Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş отказался обслуживать самолеты перевозчиков из России, попавших под экспортные санкции США.

Компания Havaş посоветовала российским авиакомпаниям планировать полеты в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства, поскольку это единственные самолеты, которые ей разрешено обслуживать.

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