Изменения связывают с пошлинами Евросоюза на импорт китайских электрических авто.

Китайские производители продали в Европе наименьшее количество электромобилей за 18 месяцев - количество регистраций в августе упало почти наполовину по сравнению с показателями 2023-го. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение на 48% привело к существенным изменениям в структуре рынка. MG (принадлежит SAIC Motor) был лидером среди китайских брендов, однако сейчас он уступил первенство на рынке Европы бренду BYD. На третьей позиции находится XPeng, сразу за ним идут Great Wall и Zeekr.

Падение MG в августе составило 65%, что стало проблемой для автопроизводителя. По крайней мере частично эту "катастрофу" можно объяснить новыми пошлинами Евросоюза на импорт китайских электромобилей.

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Дело в том, что SAIC больше всех пострадала от дополнительных сборов ЕС - в ее случае они составили 38%. BYD пострадала меньше и продемонстрировала относительно неплохие показатели - рост в августе составил 19%. Эксперты не берутся прогнозировать дальнейшую динамику на автомобильном рынке.

"Хотя есть много планов и заявлений, существует еще больше неопределенности относительно будущего и того, как Европа отреагирует на растущую конкуренцию", - говорит представитель аналитической компании Jato Фелипе Муньос.

Пошлины на китайские электромобили - главные новости

В июле стало известно о решении Европейской комиссии о введении временных компенсационных пошлин на импорт электромобилей с аккумуляторами (BEV) из Китая. Индивидуальные пошлины применили к трем китайским производителям - BYD, SAIC и Geely.

Позже сообщалось, что китайские производители нашли "хитрый" способ, чтобы обойти ограничительные меры со стороны ЕС. Для этого они решили объединиться с некоторыми европейскими предприятиями.

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