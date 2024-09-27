Европу беспокоит, что китайские авто имеют выход в интернет и могут тайно отчитываться в Пекин.

Евросоюз обеспокоен тем, что Китай может использовать для шпионажа автомобили китайского производства, проданные на европейском рынке. Об этом пишет Politico.

Ранее на этой неделе правительство США объявило о намерении запретить на собственной территории китайские технологии подключения автомобилей к интернету. Теперь такие же опасения относительно китайского шпионажа высказали европейские чиновники.

Подключенный к интернету автомобиль "может регистрировать все, где он есть, и он также может передавать эти данные тем, кто имеет доступ к данным", - сказала журналистам вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифровизации и комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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По ее словам, сейчас службы ЕС "изучают это, также вместе с нашими экспертами по экономической безопасности".

Как отмечает Politico, сосредоточение внимания на китайских автомобильных технологиях открывает еще один фронт в продолжающейся борьбе между США, Китаем и другими регионами за то, кто контролирует ключевые технологии, такие как искусственный интеллект, микрочипы и связь 5G.

"Главной причиной соперничества является страх перед шпионажем, диверсией, тактикой экономического принуждения и нарушением цепи поставок. Это также произошло в тот момент, когда Европа уже ввела торговые тарифы на субсидируемые Пекином электромобили, пытаясь остановить китайские автомобили от затопления рынка блока", - пишет издание.

Канада и Великобритания также рассматривают возможность введения запретов или другого законодательства для решения проблем безопасности с китайской продукцией.

Торговые споры Китая и Запада

Как писал УНИАН, в последние месяцы разворачивается таможенно-торговая война между Китаем и странами Запада. Так, в августе Канада решила ударить по Китаю огромными пошлинами на сталь, алюминий и электромобили. Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду планируется установить на уровне 100%, в то время как пошлины на сталь и алюминий составят 25%.

Канада пошла на этот шаг вслед за Евросоюзом и США, которые ранее уже выбрали похожую стратегию по отношению к Китаю.

В свою очередь Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из Европейского Союза. Такой шаг в основном направлен против Испании, Нидерландов и Дании в ответ на ограничение экспорта электромобилей.

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