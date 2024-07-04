Страны-члены ЕС должны в течение четырех месяцев принять окончательное решение по пошлинам.

Сегодня, 4 июля, Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей с аккумуляторами (BEV) из Китая, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Согласно расследованию Еврокомиссии, цепочка создания стоимости электромобилей с аккумуляторами в Китае создает угрозу экономического ущерба производителям BEV в ЕС.

Отмечается, что в последние недели активизировались консультации с китайским правительством. Продолжаются контакты на техническом уровне с целью достижения решения, совместимого с нормами Всемирной торговой организации, которое бы должным образом отвечало на выдвинутые Европейским Союзом беспокойства.

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Индивидуальные пошлины применяются к трем китайским производителям:

BYD – 17,4%;

17,4%; Geely – 19,9%;

19,9%; SAIC – 37,6%.

Другие производители BEV в Китае, которые сотрудничали в расследовании, но не были отобраны, подлежат средневзвешенной пошлине 20,8%. Для других компаний, которые не сотрудничают, пошлина составляет 37,6%.

Эти временные пошлины будут применяться с 5 июля 2024 года в течение максимум четырех месяцев. В течение этого срока должно быть принято финальное решение по окончательным пошлинам путем голосования стран-членов ЕС. После принятия это решение сделает обязанности окончательными на пятилетний период.

Европейские пошлины – последние новости

23 июня сообщалось, что Китай и Евросоюз договорились о начале переговоров относительно запланированного введения тарифов на электрокары китайского производства, импортируемые на европейский рынок.

3 июля стало известно, что Европейский Союз разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары, купленные в китайских онлайн-магазинах.

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