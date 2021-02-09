Дорожники задействовали более 1,6 тысячи единиц спецтехники для расчистки снега.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") задействовало 1 667 единиц спецтехники и 1 939 работников для расчистки дорог государственного значения.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

Также к ликвидации последствий непогоды привлекли 120 единиц техники и 435 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сегодня, 9 февраля, в 6:00 сильный снег наблюдался во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской областях при температуре воздуха от -7 до -10°С.

Снег с дождем фиксировался в Закарпатской и Кировоградской областях, а в Днепропетровской и Полтавской - ледяной дождь при температуре -7°С.

Кроме этого, на перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей за ночь выпало до 10 см снега, а в Ивано-Франковской области был зафиксирован дождь.

"Покрытие дорог мокрое и местами заснеженное. Температура воздуха колеблется от -7° до +3°С", - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что до 30 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ривненской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Сообщается, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах - снежные заносы.

Что этому предшествовало

Спасатели призывают украинцев в период непогоды воздержаться от поездок на автомобилях.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 9 февраля, в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица, ночью в северной части и в Харьковской области значительный снег, метели, в центральных областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности - желтый).

По Киеву и Киевской области 9 февраля на дорогах гололедица, ночью значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и приостановке движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Автор: Павел Степанец