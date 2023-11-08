Это позволит снова запустить онлайн-возврат билетов на международные направления.

Отныне в приложении "Укрзализныци" купить билет на самый популярный поезд Киев - Варшава можно только после верификации аккаунта с "Дія.Подпис".

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", это позволит снова запустить онлайн-возврат билетов на международные направления, а также не допустить активизации перекупов.

"Летом мы были вынуждены временно приостановить эту услугу из-за активизации перекупов. Этот вынужденный шаг имел довольно неплохой результат, однако была и обратная сторона - неудобства для наших добросовестных пользователей", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Верифицировать аккаунт в приложении можно двумя путями:

через профиль пользователя. Кнопка подтверждения будет доступна на главном экране раздела после данных об имени, фамилии и номере телефона;

непосредственно при приобретении билетов на поезд Киев - Варшава или возврате билетов на международные рейсы.

Отмечается, что верификация аккаунта через "Дія.Підпис" будет доступна пользователям после обновления приложения.

"Верификация аккаунта через "Дію" подтвердит, что вы - реальный человек. Поэтому если с аккаунта массово будут покупать и возвращать билеты - после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство", - объяснил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Билеты "Укрзализныци" в Варшаву - последние новости

Летом 2023 года стало известно, что УЗ ограничила каналы продажи и возврата билетов для определенных поездов по международным направлениям. Тогда сообщалось, что перевозчик определил перечень поездов на которые продажа билетов осуществляется только онлайн, а возврат - только через кассы вокзалов. Среди них, в частности, был поезд №67/68 Киев - Варшава. В УЗ тогда объяснили, что это временное ограничение, которое было введено из-за схем перекупщиков, которые скупали билеты на свое имя.

В октябре УЗ впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой через пункт пропуска Рава-Русская.

Позже в УЗ отреагировали на многочисленные просьбы пассажиров и удлинили маршрут нового поезда Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя в Черновцы.

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