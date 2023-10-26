В экспериментальном режиме новый поезд будет отправляться из Черновцов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

В "Укрзализныце" отреагировали на многочисленные просьбы пассажиров и решили продлить маршрут нового поезда Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя в Черновцы.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, в экспериментальном режиме поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

Он будет следовать через Снятин, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Раву-Русскую в 9:58.

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Отмечается, что на станции Рава-Русская пассажиры по-прежнему будут осуществлять пересадку на поезд польского перевозчика SKPL, который будет прибывать в Варшаву в 17:18.

В обратном направлении, из Равы-Русской, поезд будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15, и прибывать в Черновцы в 13:20.

Кроме того, УЗ также назначила дополнительные рейсы по маршруту Черновцы - Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов. Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Раву-Русскую в 22:02.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Новый рейс через Рава-Русскую в Польшу

15 октября "Укрзализныця" впервые с 2005 года запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой через пункт пропуска Рава-Русская. Там пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно. Время в пути составляет около 9 часов, стоимость - от 1188 гривен.

Позже стало известно, что за 10 дней после запуска курсирования рейса Коломыя - Львов - Варшава, им воспользовались более 2800 пассажиров в Польшу и обратно. В среднем он заполняется на 86%. В пути пассажиры проводят почти 14 часов.

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