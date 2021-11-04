Среди подписантов - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горнодобывающие и горно-обогатительные комбинаты, производители стройматериалов, химической промышленности.

Представители ведущих отраслей экономики Украины подписали "Антимеморандум", главная цель которого - донести до власти нецелесообразность программы обновление грузовых вагонов, которую инициирует Министерство инфраструктуры.

Среди подписантов документа - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горнодобывающие и горно-обогатительные комбинаты, производители строительных материалов и химической промышленности.

Напомним, суть программы от Министерства - в поэтапном списании грузовых вагонов по возрасту: начиная со следующего, 2022 года, "УЗ" и Министерство инфраструктуры Украины предлагают списывать 42-летние вагоны и год за годом к 2028 году снизить "планку" до 22 лет эксплуатации. Для реализации этой программы МИУ инициировало подписание Меморандума между "Укрзализныцей", ведомством, финансовыми учреждениями и непосредственными участниками программы, а именно - вагоностроительными заводами.

Однако, по убеждению подписантов "Антимеморандума", этот проект создаст предпосылки для искусственного долгосрочного дефицита на рынке вагонов в Украине, что будет иметь серьезные негативные последствия для предприятий и экономики Украины.

"Участники выступают за взвешенный подход, который будет предусматривать: постепенное обновление грузового парка без создания дефицита и усиление контроля за плановыми ремонтами вагонов для обеспечения безопасности движения. Сейчас же Проектом предлагают до 2028 года отправить на металлолом 43% рабочего парка вагонов (около 75 тыс. единиц, что обойдется бизнесу в 107 млрд грн). Это приведет к устойчивому долговременному дефициту на рынке вагонов, в результате которого возникнут проблемы с отгрузкой продукции, повышением транспортных расходов, снижением объемов инвестиций в приоритетные проекты модернизации и социальные проекты. А как следствие - снижение объемов производства на предприятиях и темпов роста зарплат работников", - отмечают участники "Антимеморандума".

Также среди последствий, к которым приведет списание грузовых вагонов - сокращение объемов перевозок, что негативно повлияет на саму "УЗ", и сокращение рабочих мест в производственных отраслях промышленности и АПК, а также собственно в "УЗ". Кроме того, страну, по мнению подписантов, ожидает снижение валютных поступлений и доходов в госбюджет, подчеркивается в документе.

"Это нанесет очередной удар по инвестиционной привлекательности Украины: немало владельцев проинвестировали в вагонный парк и рассчитывали на использование вагонов в течение срока, который как минимум в 1,5 раза превышает нормативный. А в результате принятия проекта приказа МИУ они недополучат значительные средства", - отмечают участники "Антимеморандума".

В документе напомнили, что опыт ведущих стран мира, в частности, США и стран ЕС показывает более рациональный подход - ориентация на максимально возможный срок полезного использования вагонов через обеспечение удовлетворительного технического состояния вагона без ограничения срока его службы регуляторными путями.

"Участники документа договорились доносить позицию о недопустимости принятия проекта приказа к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины, министру инфраструктуры, министру экономики, министру финансов, ГРС, АМКУ и другим органам государственной власти. А также - рекомендовать решать проблему технического состояния вагонов, опираясь на передовой мировой опыт благодаря улучшению контроля за проведением плановых ремонтов, а не списанию на металлолом технически исправных вагонов", - резюмируется в документе.

Напомним, ранее заместитель председателя НС "Всеукраинская аграрная рада" Михаил Соколов заявил, что программа списания грузовых вагонов по возрасту направлена на то, чтобы дать заработать миллиарды владельцам вагоностроительных заводов, среди которых двое украинских олигархов, и она окончательно уничтожит государственную "Укрзализныцю".

Автор: Иван Бойко