По итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает "Укравтопром".
С начала года продажи на указанных рынках составили:
- в Киеве приобрели – 6097 новых легковых авто;
- в Киевской области – 1313 новых авто.
- в Днепропетровской области – 1179 ед.;
- во Львовской области – 878 ед.;
- в Одесской области – 860 ед.
На рынках Киева и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер Renault Duster. В Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen iD.4.
Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в первом квартале продемонстрировали:
- Львовская область – 6638 ед;
- Киев – 4977 ед.;
- Киевская область – 3635 ед.;
- Винницкая область – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская область – 3179 ед.
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf. В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.
Автомобильные предпочтения украинцев
В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,7 тысяч гибридных легковых авто. Это на 59% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 51%.
В течение марта украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.