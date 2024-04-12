На крупнейших региональных рынках наибольшей популярностью пользуются авто Volkswagen и Renault.

По итогам первого квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает "Укравтопром".

С начала года продажи на указанных рынках составили:

в Киеве приобрели – 6097 новых легковых авто;

в Киевской области – 1313 новых авто.

в Днепропетровской области – 1179 ед.;

во Львовской области – 878 ед.;

в Одесской области – 860 ед.

На рынках Киева и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер Renault Duster. В Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen iD.4.

Видео дня

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в первом квартале продемонстрировали:

Львовская область – 6638 ед;

Киев – 4977 ед.;

Киевская область – 3635 ед.;

Винницкая область – 3486 ед.;

Ивано-Франковская область – 3179 ед.

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf. В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Автомобильные предпочтения украинцев

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,7 тысяч гибридных легковых авто. Это на 59% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 51%.

В течение марта украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.

Вас также могут заинтересовать новости: