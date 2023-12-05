В ноябре 2023 года государственная "Укрзализныця" перевезла 14 млн тонн грузов, или на 33,8% больше, чем годом ранее. Если сравнивать с октябрем этого года, то перевозки выросли на 4%. Это рекордный показатель с начала широкомасштабного вторжения России. Рост зафиксирован по всем видам сообщения.
"Важно, что, кроме внутренних перевозок, начал расти и экспорт, который является критически необходимым для нашей страны. Благодаря работе украинского морского коридора нарастили и экспорт зерна", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
По его словам, во внутреннем сообщении в ноябре перевезли 7,3 млн тонн, что на 19% больше ноября 2022-го, экспортные перевозки выросли на 56,2%, до 6 млн тонн, импортные – на 35,4%, до 679 тыс. тонн, транзитные – в 2,2 раза, до 65,5 тыс. тонн.
Лидерами в общем объеме были такие грузы:
- зерновые – 3 млн тонн (+13% к ноябрю 2022 года);
- минстройматериалы – 3 млн тонн (+61,8%);
- железная и марганцевая руда – 3 млн тонн (+2,5 раза);
- каменный уголь – 2 млн тонн (на 7,7% меньше).
Новый график движения поездов на 2024 год
Ранее УНИАН сообщал, что "Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.
Ожидается улучшение 19 рейсов по Украине и за рубежом, а также новые сообщения для регионов.